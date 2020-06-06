PENDİK'TE TEKNEDE ALKOL KOMASINA GİREN KİŞİ ÖLDÜ (Havadan görüntülerle)
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PENDİK'TE TEKNEDE ALKOL KOMASINA GİREN KİŞİ ÖLDÜ (Havadan görüntülerle)

Pendik'te arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açılan dört kişiden biri alkol komasına girerek öldü.

PENDİK'TE TEKNEDE ALKOL KOMASINA GİREN KİŞİ ÖLDÜ (Havadan görüntülerle)
06.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:32

Pendik'te arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açılan dört kişiden biri alkol komasına girerek öldü.Olay saat 09. 00 sıralarında Pendik Marina'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 arkadaş tekneyle açıldı. Teknede alkol aldıktan sonra fenalaşan bir kişiyi kıyıya götüren arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan kişinin öldüğünü belirledi. Diğer üç kişi ise tedbir amaçlı hastane kaldırılırken hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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