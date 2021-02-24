Pendik'te tartıştığı eşini öldüren zanlı tutuklandı
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Pendik'te tartıştığı eşini öldüren zanlı tutuklandı

24.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:26
Pendik'te tartıştığı eşini öldüren zanlı tutuklandı

Pendik'te tartıştığı eşini öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı.

Pendik'te tartıştığı eşini öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı.

Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'taki ikamet ettikleri evde aralarında çıkan tartışmada eşi Hanife Y.'yi başına sert bir cisimle vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli Erol Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Erol Y., nöbetçi savcılığa çıkarıldı.

Savcılık, şüpheli Erol Y.'yi ifadesinin alınmasının ardından "kendisini savunamayacak durumda bulunan eşine karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Erol Y.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

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