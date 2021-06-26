Pendik'te, Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pendik'te, Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı gerçekleştirildi

Pendik'te, Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Politika

- Pendik'te, Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı gerçekleştirildi Pendik'te gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı, Türkiye'nin farklı şehirlerinden belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

- Pendik'te, Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL - Pendik'te gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı, Türkiye'nin farklı şehirlerinden belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Meclis çalışmaları sonrası 'Müze Özendirme Yarışması Ödülleri' sahipleriyle buluştu.

İstanbul Pendik'te gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği Meclis Olağan 1. Toplantısı Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı töreninin ardından başlayan toplantıda meclis üyeleri tarafından meclis gündem maddelerine yönelik oylama yapıldı. Oylamanın ardından ÇEKÜL Akademi Koordinatörü Kibele Eren "Küresel Salgın Döneminde Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar ve ÇEKÜL Akademi Müze Eğitimleri" adlı sunumunu gerçekleştirdi. Kibele Eren tarafından gerçekleştirilen sunumdan sonra ÇEKÜL Vakfı Anadolu Araştırmaları Koordinatörü Ahmet Onur Altun "Pandemi Koşullarında TKB Müze Özendirme Yarışmasına Bakış" adlı çalışmasını sundu.

Sunumlar sonrası kürsüye çıkan TKB Genel Sekreteri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan genel değerlendirme konuşmasını gerçekleştirdi. Tarihi kentlerin ve müzelerin önemine de değinen Sezer Cihan'ın konuşmasının ardından Kahramanmaraş Belediye Başkanı olan ve aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği Başkanı olan Hayrettin Güngör tarafından kapanış konuşması gerçekleştirildi. Müze Özendirme Yarışması jüri başkanı Ahmet Erdönmez'in sunuşuyla gerçekleşen ödül töreninin ardından Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı sona erdi.

"Şehir müzesi temasını çok önemsiyorum"

Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör toplantının ardından, "Tarihi Kentler Birliği Mayıs Olağan Genel Kurulu'nu yaptık. Bu görevi yeniden 3 yıllığına üstlendik. Tarihi Kentler Birliği önemli bir aile. Çünkü her şehrimizin kendine özgü tarihi ve kültürel mirası var. Bunları korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için hepimiz gayret ediyoruz. Bizim şehirleri korumak, yaşatmak gibi çok önemli bir misyonumuz var. Bugün de şehirlerimize şehir müzeleriyle ilgili ödüller verdik. Ben şehir müzesi temasını çok önemsiyorum. Her bir şehrimizin kronolojik sıraya göre bir şehir müzesi olması lazım. Bunları oluşturarak şehirlerimizin hafızalarını yaşatmamız lazım. Diyoruz ki insan şehir, şehir insanı oluşturur. Biz bunu gerçekleştirmek üzere gayret ediyoruz. Umarım bu bilinç içerisinde belediyelerimiz şehirleri daha ileriye götürecek. Başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve ödül alan şehirlerimize başarılar diliyor ve tebrik ediyorum." diye konuştu.

Pendik'te, Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı gerçekleştirildi
Pendik'te, Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı gerçekleştirildi
Pendik'te, Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı gerçekleştirildi
Pendik'te, Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı gerçekleştirildi
Pendik'te, Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

Temel atma törenine saatler kala Kanal İstanbul'un internet sitesi açıldı
Temel atma törenine saatler kala Kanal İstanbul'un internet sitesi açıldı
Türkiye'de 5 bin 630 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 630 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi
Erdoğan: 'Türkiye, demokraside ve kalkınmada büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiği kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkma iradesinden...
Erdoğan: "Türkiye, demokraside ve kalkınmada büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiği kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkma iradesinden...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı Serenay Sarıkaya
Spor Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Emre Kocadağ Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pendik'te, Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 17:23:12. #1.16#

title