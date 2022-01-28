Son dakika haber: PENDİK'TE TAKSİDE ÖLDÜRÜLEN KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - PENDİK'te takside Ramazan Su tarafından bıçaklanarak öldürülen Nermin Celep son yolculuğuna uğurlandı. Törende yakınları gözyaşı döktü.

Nermin Celep, dün Ramazan Su tarafından bindikleri takside bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan Ramazan Su adliyeye sevk edildi. Nermin Celep için ikindi vakti Sülüntepe Mahallesi'ndeki Molla Gürani Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Nermin Celep'in ailesi ve yakınları katıldı. Törende kadının yakınları gözyaşı döktü. Celep için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Törenin ardından Nermin Celep, Pendik Kurtköy Mezarlığı'na defnedildi.