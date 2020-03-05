: Pendik'te taksiciyi biber gazı sıkarak gasp eden şüpheli yakalandı

05.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:30

PENDİK'te bindiği taksinin şoförünü biber gazı sıkarak etkisiz hale getiren ve takside bulunan iki cep telefonunu gasp eden şüpheli yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Pendik Çamlık Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi. Uğur K.'nın kullandığı taksiye binen bir kişi, Uğur K.'yı biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdikten sonra taksideki iki cep telefonunu alarak kaçtı.

Olayın ardından Uğur K., polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, şüphelinin Piri Reis Caddesindeki bir sitenin içerisine kaçtığını tespit etti. Siteye giren polis, şüpheliyi yaşanan kovalamacanın ardından yakaladı. Taksiciyi biber gazı sıkarak gasp eden Mehmet O.(25)'nun üzerinde yapılan aramada taksi şoförüne sıktığı biber gazı ve gasp ettiği 2 cep telefonu ele geçirildi. Mehmet O.'nun 4 kasten yaralama ve 2 uyuşturucu madde bulundurma başta olmak üzere 14 suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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