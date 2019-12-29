Pendik'te takla atan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı
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Pendik'te takla atan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı

PENDİK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

29.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:29
Pendik'te takla atan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı

'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Araçta sıkışan kadını ekipleri kurtardı. 

Edinilen bilgiye göre kaza 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısında meydana geldi. Şirin Acar idaresindeki 34 GB 7133 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kaza sonucu diğer yolcu Filiz Acar, araç içinde sıkışırken sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ekipleri araçta sıkışan yolcuyu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Acar, ambulansla Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 


Kaynak: DHA
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