PENDİK'TE ŞÜPHELİNİN OTOMOBİLİ ÇALMA ANI KAMERADA Pendik'te park halindeki otomobili çalan şüpheli kameralara yansıdı.

Pendik'te park halindeki otomobili çalan şüpheli kameralara yansıdı. Çok sayıda suçtan kaydı olan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Pendik'te park halinde bulunan otomobil 8 Mayıs'ta çalındı. Otomobil sahibi Ü.Y.K.'nın ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerini gören kamera görüntülerini inceledi. Çalışmalarının devamında şüphelinin olay yerine geldiği otomobilin plakası tespit edildi. Polis, şüphelinin kullandığı otomobili takibe alarak tespit etmiş olduğu adresine 11 Mayıs'ta baskın düzenledi. Gözaltına alınan Yunus B. (24) Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Şubede sorgulanan şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis ekipleri çalıntı otomobili Tuzla Orhanlı Konutları otoparkında bulundu. Şüpheli Yunus B.'nin benzer 22 suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan Yunus B. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelinin olay yerine otomobiliyle geldiği ve park halindeki otomobili çaldığı anlar güvenlik kamerasında görüldü.

Kaynak: DHA