Son dakika haberleri... Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasının unutulduğu asker uğurlama konvoyu kameralarda
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Son dakika haberleri... Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasının unutulduğu asker uğurlama konvoyu kameralarda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasının unutulduğu asker uğurlama konvoyu kameralarda Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk saatlerde kuralları hiçe sayarak çok sayıda aracın katıldığı asker konvoyu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasının unutulduğu asker uğurlama konvoyu kameralarda

İSTANBUL - Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk saatlerde kuralları hiçe sayarak çok sayıda aracın katıldığı asker konvoyu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kademeli normalleşme süreciyle birlikte saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Pendik Kurtköy'de ise sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk saatlerde bir araya gelen çok sayıda vatandaş araçlarıyla birlikte asker eğlencesi düzenledi. Cadde üzerinde araçlarıyla konvoya katılan sürücülerin, kornalara basarak dakikalarca süren eğlencesi vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri... Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasının unutulduğu asker uğurlama konvoyu kameralarda
Son dakika haberleri... Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasının unutulduğu asker uğurlama konvoyu kameralarda
Son dakika haberleri... Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasının unutulduğu asker uğurlama konvoyu kameralarda
Son dakika haberleri... Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasının unutulduğu asker uğurlama konvoyu kameralarda
Son dakika haberleri... Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasının unutulduğu asker uğurlama konvoyu kameralarda
Son dakika haberleri... Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasının unutulduğu asker uğurlama konvoyu kameralarda
Son dakika haberleri... Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasının unutulduğu asker uğurlama konvoyu kameralarda
Son dakika haberleri... Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasının unutulduğu asker uğurlama konvoyu kameralarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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