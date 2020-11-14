Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti
14.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 14.11.2020 20:42
Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgilere göre, Pendik Esenyalı Köprüsü üzerinde park halinde bulunan 34 NZY 37 plakalı kamyonetin sürücüsü H. G. (31) silahlı saldırıya uğradı.
Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan kaçarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan