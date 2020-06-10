PENDİK'TE SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI Pendik'te aracıyla seyir halindeyken, kavga ettiği akrabası tarafından silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden Halis Bürce'nin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Pendik'te aracıyla seyir halindeyken, kavga ettiği akrabası tarafından silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden Halis Bürce'nin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay, Göçbeyli Mahallesi'nde ormanlık alan yakınında gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Halis Bürce dün öğlen saatlerinde bir akrabasıyla henüz bilinmeyen bir sebeple kavga etti. Halis Bürce'ye gece saatlerinde hafif ticari aracıyla seyir halinde olduğu sırada gündüz kavga ettiği iddia edilen akrabası tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. İsabet eden kurşunlarla Bürce, hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Halis Bürce'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Bürce'nin çiftçilikle uğraştığı, 5 yıl önce karısından boşandığı ve 11 ile 8 yaşlarında iki erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Bürce'nin cenazesinin Göçbeyli Mahallesi Camii'nde ikindi namazı vakti kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA