PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Pendik'te henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

30.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 30.08.2020 00:24

Pendik'te henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ardından silahını çeken bir kişi rastgele ateş etmeye başladı. Mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay saat 20.30 sıralarında Gezelyalı Mahallesi Bekçi Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre sokakta oturup alkol alan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü kavgaya dönüştü. Ardından kavga eden taraflardan biri olan Murat K. silahını çekerek ateş etmeye başladı. Murat K.'nın silahından çıkan mermilerin isabet ettiği D. Ö. ve O. Ç. yaralandı. Murat K. ise olay yerinden kaçtı.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri olay yerine gelmeden yaralıları arkadaşları kendi imkanları ile hastaneye kaldırdı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan Murat K. 'yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise şeritle muhafaza altına alınan olay yerinde delil araması yaptı. Yerdeki çok sayıda boş mermi kovanını incelemek üzere muhafaza altına aldı.

Aynı sokakta oturan ve silah seslerini duyarak olay yerine gelen bir vatandaş; 'Ben görmedim ama sadece sesleri duydum. Bu sakakta her akşam silah sesleri duyuyoruz. Bir aydır böyle devam ediyor. Bundan bıktık artık, her seferinde polisi arıyoruz ama polis gelene kadar şahıslar kaçıyor. Bugün de aynı şekilde altı el kadar silah sesi duydum. Yakında oturuyorum zaten. Daha sonra buraya geldim, yaralı bir şahıs vardı. Silah seslerinden sonra bağıran birinin sesini duydum. 'Vuruldum, vuruldum' diye bağırıyordu" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum Dünya
Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada 3. Sayfa
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Magazin
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi Güncel
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti Güncel
Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Dünya
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Son dakika: İdlib'de askeri birliğimize bombalı araçla saldırı girişimi: 9 askerimiz yaralandı
Son dakika: İdlib'de askeri birliğimize bombalı araçla saldırı girişimi: 9 askerimiz yaralandı
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
CHP Gençlik Kolları Başkanı, Ebru Timtik paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
CHP Gençlik Kolları Başkanı, Ebru Timtik paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü
Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü
Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı
Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Weston McKennie, Juventus tarihinin ilk Amerikalı futbolcusu oldu
Weston McKennie, Juventus tarihinin ilk Amerikalı futbolcusu oldu
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Yunanistan, Türkiye'nin 'Savaş nedeni' dediği 12 mil kararında ısrarcı: Egemenlik hakkımız
Yunanistan, Türkiye'nin "Savaş nedeni" dediği 12 mil kararında ısrarcı: Egemenlik hakkımız
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'nun transferini bitirmek üzere
Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'nun transferini bitirmek üzere
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü Galatasaray'a istiyor
Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü Galatasaray'a istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Demet Akalın Pınar Tartan Demet Özdemir
Spor Jose Sosa Metin Oktay Caner Erkin Eddie Newton Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Savaş Evlilik Yunanistan
Şu an buradasınız: PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 00:24:32. #1.15#
title