PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
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PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI Pendik'te aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
07.06.2020 02:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 02:33


İSTANBUL- PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Pendik'te aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralandı.
Olay, Kurtköy Mahallesi İmza Sokak'ta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı yerde silah seslerini duyan gece bekçileri, olay yerinde 1 kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
28 ADET BOŞ KOVAN VE TABANCA
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı. Ekiplerin çalışmasında yerde yaklaşık 28 adet boş kovan ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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