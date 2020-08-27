Pendik'te silahla vurulan ambulans sürücüsü yaralandı
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Pendik'te silahla vurulan ambulans sürücüsü yaralandı

Pendik'te ambulansının bıçakla kesili olan lastiğini değiştirmek isteyen sürücü, silahla vurularak yaralandı.

27.08.2020 10:23 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:29

Pendik'te ambulansının bıçakla kesili olan lastiğini değiştirmek isteyen sürücü, silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Anılar Sokak meydana gelen olayda özel bir ambulansın sürücüsü Yusuf D., aracın lastiğinin bıçakla kesilmiş olduğunu gördü. Lastiği değiştirmek isterken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arkasından gelerek Yusuf D.'ye ateş etti. Yusuf D., olay yerinde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Yusuf D., Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimliği belirlenemeyen şüpheli olay yerinden kaçarken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Pendik'te silahla vurulan ambulans sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

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