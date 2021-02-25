Pendik'te seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi
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Pendik'te seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi

25.02.2021 08:05 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:37

Pendik'te seyir halindeyken alev alan plastik ham madde yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Pendik'te seyir halindeyken alev alan plastik ham madde yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Kavşağı mevkisinde, Kamber A. hakimiyetindeki 41 YT 132 plakalı kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle plastik ham madde yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ekiplerinin geç geldiğini öne süren kamyon şoförü Kamber Akkaya, "Yangının sebebini bilmiyorum. Yangın tüpüyle müdahale ettim sönmedi, hemen itfaiyeyi aradım." dedi.

Pendik'te seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi
Pendik'te seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi
Pendik'te seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi
Pendik'te seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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