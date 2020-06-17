Pendik'te seyir halindeki araç alev alev yandı
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Pendik'te seyir halindeki araç alev alev yandı

Pendik'te seyir halindeki bir araç bir anda alev topuna döndü.

17.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:51

Pendik'te seyir halindeki bir araç bir anda alev topuna döndü. Yanan araçta ölen yada yaralanan olmazken itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonuncunda aracı söndürdü.

Sokak arasında seyir halinde olan araç bir anda alev almaya başladı. Alev topuna dönen araçtan şoför son anda dışarı çıkarak yanmaktan kurtuldu. Kısa sürede aracın her yerini saran alevlere olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar neticesinde söndürülürken araçtan geriye demir yığını kaldı.

(İzzet Aydın/İHA)

Pendik'te seyir halindeki araç alev alev yandı

Kaynak: İHA

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