Pendik'te servis minibüsü okula giden çocuğu ezdi
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Pendik'te servis minibüsü okula giden çocuğu ezdi

Pendik'te okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğu servis minibüsü ezdi.

17.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:13
Pendik'te servis minibüsü okula giden çocuğu ezdi

'te okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğu servis minibüsü ezdi. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, minibüs şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Pendik'te sabah saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Yenişehir Mahallesi'nde okula gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Nedim 'ya servis minibüsü çarptı. Ağır yaralanan küçük öğrenciye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan küçük Nedim yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alının servis sürücüsü A.K ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Küçük çocuğun amcası olaydan sonra gözyaşlarını tutamadı. Bir görgü şahidi yolun karşısına geçtiği sırada öğrenciye minibüsün çarptığını söyleyerek, "Kalp masajı yaptılar ama hastanede hayatını kaybetmiş" dedi. Küçük çocuğun amcası ise, "Acımız büyük yolun karşısına geçtiği sırada kaza yaşanmış. Ne diyebiliriz. Servis minibüsleri denetlensin" dedi.


Öte yandan küçük Nedim'den geriye lunaparkta ve boğaz gezisinde çekilmiş görüntüleri kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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HABER YORUMLARI (1)

  • HAKAN:
    Allah rahmet eylesin ölümün en acısı genç yaşta yitirdiklerimiz kim bilir ne hayalleri vardı
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
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