PENDİK'TE SERVİS ARACININ ÇARPTIĞI ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

18.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:59

PENDİK'te servis minibüsünün çarparak ölümüne neden olduğu çocuk toprağa verildi

Pendik Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi Beydağı Sokak üzerinde dün saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, okula gitmek için evden çıkan Orhangazi Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Nedim Fındıklı, yolun karşısına geçtiği sırada caddede ilerleyen bir servis minibüsünün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansta uzun süre kalp masajı yapılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Küçük Nedim'in cenazesi bugün Pendik Yavuz Selim Camii'ne getirildi. Cenazeye Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin, küçük çocuğun ailesi, sınıf arkadaşları, ilkokul öğretmeni ve çok sayıda yakını katıldı. Olayın ardından fenalık geçiren anne ise cenazeye katılamadı. Baba Ünal Fındıklı ve Nedim'in ağabeyi Yaşar Fındıklı, taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeye katılan sınıf arkadaşları, Nedim'in cenazesinin başından ayrılmadı.

"BAŞKA NEDİMLER, AHMETLER, AYŞELERE BİR ŞEY OLMASIN."

Baba Ünal Fındıklı, "Öncelikle içimiz yanıyor ciğerimiz yanıyor. Çok fazla diyecek bir şey yok. Bir şeyler konuşuldu akşam. Sayın Kaymakam ve sayın Pendik Belediye Başkanı geldiler. Onlardan da Allah razı olsun. Baktılar çok ilgilendiler. Özellikle söylemek belirtmek istiyorum. Çok ilgilendiler ve ellerinden geleni yapacaklarına söz verdiler. ve orada gereken neyse yapılacağını söylediler. Başka Nedimler, Ahmetler, Ayşeler hiç kimseye bir şey olmasın. Kimsenin çocuğuna bir şey olmasın. Çocuklar en değerli yerlerde, en değerli varlıklarımız" dedi.

"YOLDA ÖNLEM OLSAYDI BELKİ OLMAYACAKTI."

Nedim'in ağabeyi Yaşar Fındıklı, "Söyleyecek kelime yok ki ne söyleyebilirim. Hem kardeşim hem canım hem en sevdiğim arkadaşımdı. Yolda önlem olsaydı belki olmayacaktı belki hafif yaralanacaktı. Yine de yanımda olacaktı ama. Yaya geçidi var bir tane o da durakta. Yaya geçidinin hiç güvenliği yok. Yaya geçidine bari bir ışık konulsa orası rahatlatılır ama orada bizim çıktığımız bir çayırlık var çayırlığa da bir tane yaya geçidi lazım. Okuldan 20 dakikalık bir mesafe yürüme mesafesi. Servis kullanmıyordu. Nedim, tatlıydı cana yakındı yaramazdı ama." diye konuştu.

"İLK DEFA BİR ÖĞRENCİMİ KAYBETTİM."

Cenazeye gelen Nedim'in ilkokul öğretmeni acı haberi okulun Whatsapp grubundan öğrendiğini söyleyerek, "Ben şu an çalışmıyorum raporlu olduğum için o şekilde öğrenebildim. Ben ilkokul öğretmeniyim. 4 yıl boyunca benimle birlikte okudu Nedim. Sonra mezun oldu ama tabi bağlarımız kopmadı. Çünkü bana düşkün bir çocuktu zaten. Duyduğum zaman da çok çok üzüldüm. Çünkü ilk defa bir öğrencimi kaybettim. İlk defa bir öğrencimin cenazesinde bulunuyorum. Umarım bu ilk ve son olur. Bir öğretmen için gerçekten çok zor" şeklinde konuştu.

Az önce buraya gelirken o yola baktığını söyleyen öğretmen, "Ne yapılabilir neden olmuş olabilir diye. Açıkçası kazanın olduğu yeri çok fazla anlayamadım ama oradan ben de zaman zaman aracımla geçerken güvenlik tehdidi oluşuyor. Yukarıdan gelen araçlar var ve karşıdan iki şerit karşıya geçmek zorunda olan araçlar oluyor. Bunun için herhalde yapılması gereken şey, ışıklandırma, yaya geçidi, kontrollü bir kavşak olabilir" diye konuştu.

Küçük çocuğun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze törenine katılan insanlar

-Babanın taziyeleri kabul etmesi

-Ağabeyin taziyeleleri kabul etmesi

-Acılı baba ile röp

-Acılı ağabey ile röp

-Nedim'in ilkokul öğretmeni ile röp

-Nedim'in sınıf arkadaşı ile röp

-Nedim'in arkadaşlarının tabutun yanında durması

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin taşınması

-Genel ve detay

Kaynak: DHA