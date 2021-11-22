Pendik'te sandalye imalatı yapılan iş yerinde yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pendik'te sandalye imalatı yapılan iş yerinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Pendik'te sandalye imalatı yapılan iş yerinde yangın Pendik'te sandalye imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - - Pendik'te sandalye imalatı yapılan iş yerinde yangın

İSTANBUL - Pendik'te sandalye imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Pendik'te Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın giriş katında bulunan, sandalye imalatı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek, çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

"Yoğun dumandan etkilenen oldu"

Yangını gören Bilal Bilen, " Atölyede sandalye yapımında kullanılan süngerler süngerler tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle itfaiye ve polis ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yoğun duman nedeniyle etkilenenler oldu. Ölen yada yaralanan yok" diye konuştu.

Pendik'te sandalye imalatı yapılan iş yerinde yangın

Pendik'te sandalye imalatı yapılan iş yerinde yangın

Pendik'te sandalye imalatı yapılan iş yerinde yangın

Pendik'te sandalye imalatı yapılan iş yerinde yangın

Ceza kesilen genç, karakoldan çıktıktan sonra sokaktaki tabelaya asılı halde bulundu

Ceza kesilen genç, karakoldan çıktıktan sonra sokaktaki tabelaya asılı halde bulundu

 Bir babanın en acı anı! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Bir babanın en acı anı! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı

 'Abin kardeşimi vurdu, bende seni öldüreceğim' dedi, 2 bacağından vurdu

'Abin kardeşimi vurdu, bende seni öldüreceğim" dedi, 2 bacağından vurdu

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title