Pendik'te saldırıya uğrayan 112 sağlık ekipleri o anı anlattı
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Pendik

Pendik'te saldırıya uğrayan 112 sağlık ekipleri o anı anlattı

Pendik'te saldırıya uğrayan 112 sağlık ekipleri o anı anlattı Büşra hemşire: " Bakan bey görmüş beni aradı.

29.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:46
Pendik'te saldırıya uğrayan 112 sağlık ekipleri o anı anlattı

Pendik'te saldırıya uğrayan 112 sağlık ekipleri o anı anlattı

Büşra hemşire: " Bakan bey görmüş beni aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Çok duygulandım"

Korona virüs (Kovid-19) şüphelisi ihbarına gittiler saldırıya uğradılar

İSTANBUL - Pendik'te yeni tip korona virüs (Kovid-19) şüphelisi hastayı almaya gittiklerinde saldırıya uğrayan 112 sağlık ekipleri o anları anlattı.

Pendik'te gece geç saatlerde yeni tip korona virüs (Kovid-19) ihbarı üzerine belirtilen adrese giden ve şüpheli şahsı alarak hastaneye doğru hareket eden ambulansın önü şahıslar tarafından kesilerek saldırıya uğramıştı. Saldırılan ambulansın camı kırılmış bir ambulans şoförü ile 2 sağlık personeli de darp edilmekten son anda kurtulmuştu. Saldırıya uğrayan 112 sağlık personeli o anları anlattı.

"Personeller neredeyse ambulanstan düşüyordu"

Ambulans Şoförü Halit Korucu, "Dün akşam korona şüphesiyle bir vaka adresine gittik. Hastayı ambulansımızı aldığımız sırada hasta yakınlarına olduğunu iddia eden kişiler hasta hakkında bilgi almak istediklerini söylediler. Ben de bilgi veremeyeceğini söyledim. O esnada ambulansla yumruklamaya başladılar ve şoför kapısını açmaya çalıştılar. Bizleri darp edeceklerdi bende can havliyle kapıları kilitlemeye çalıştım. Kapılara saldırmaya başladılar. Olay yerinden kaçmaya çalışırken saldırgan şahıslar aracın arka kapısını açmaya çalıştılar. Bu esnada personeller neredeyse ambulanstan düşüyordu. Personeller kapıyı kapatır kapatmaz ben yine kaçmaya çalıştım ama saldırgan şahıslar eline aldığı büyük bir taş parçasını ambulansın gördüğünüz gibi camına atarak camın patlamasına sebep oldular. ve bizi kovalamaya başladılar. Biz Pendik Sahil Karakolu'na gitmek zorunda kaldık, oraya sığındık. Olayların akabinde haberimizi alan Sağlık Bakanımız Sayın Doktor Fahrettin Koca bizleri aradı. Bizlerin yanında olduğunu söyledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Biz yedi yedi yirmi dört görevimizin başındayız layıkıyla yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Gülbahar Sevgili, "Dün akşam gitmiş olduğumuz bir korona şüpheli vakasında hastaya aldık hastanın muayenesi yaparken arka taraftan başka kişiler tarafından kim oldukları tanınmıyor aracımıza bir saldırı oldu. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken arka kapımız açmaya çalıştıklarından hasta yakını ve bizler neredeyse aşağıya düşme tehlikesi yaşadık" şeklinde konuştu.

Pendik'te saldırıya uğrayan 112 sağlık ekibini Yunanistan güvenlik güçlerinin biber gazı sıktığı mülteciler ve çocuklarına müdahale eden ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa'nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın" ifadelerini kullandığı sağlık personeli Büşra Kayalı Durmaz'ın ekip arkadaşları olduğu öğrenildi.

"Bakanın bizimle ile ilgilenmesine çok duygulandım"

Konuyla ilgili konulan Büşra Kayalı Durmaz, " "Dün gece ben de nöbetteydim ekip arkadaşlarımız korkunç bir olay yaşadılar bizlerle çok üzüntü duyduk. Bu olayla ilgili bir tweet paylaşımı yaptım. Akabinde bakan bey görmüş beni aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekip arkadaşlarımızın numaralarını istedi bizden. Ben de kendisiyle bunları paylaştım ve tekrar ekip arkadaşlarımı saat üç kırk civarı onları arayarak geçmiş olsun dileklerini ve konunun takipçisi olacağını söyledi. Açıkçası ben çok duygulandım. Gecenin saat üç kırkında bizden başka insanların ayakta olması bakan beyin onca işi gücü varken kalkıp bizimle ilgilenmesi çok duygulandırdı. Bunun akabinde tekrar bir tweet paylaşımı yaptım ve teşekkür ettim kendisine. Arkadaşlarıma tekrar geçmiş olsun diliyorum ve bizler böyle üzücü olayları şu zamanlarda gerçekten yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Pendik'te saldırıya uğrayan 112 sağlık ekipleri o anı anlattı

Kaynak: İHA

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Pendik'te saldırıya uğrayan 112 sağlık ekipleri o anı anlattı

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