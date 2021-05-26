PENDİK'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU; 6 TON 525 LİTRE ETİL VE METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
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PENDİK'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU; 6 TON 525 LİTRE ETİL VE METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pendik'te dezenfektan üretimi yapılyor süsü verilerek, sahte içki imal edilen depoya baskın yapıldı.

Pendik'te dezenfektan üretimi yapılyor süsü verilerek, sahte içki imal edilen depoya baskın yapıldı. 6 ton 525 litre etil ve metil alkol ele geçirilen depoda bulunan 2 kişi, gözaltına alındı. Kamerayla saniye saniye kaydedilen baskında ele geçirilen malzemeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün, Pendik Sanayi Sitesi içerisindeki bir iş yerinde, dezenfektan üretimi yapılıyormuş süsü verilerek sahte içki imalatı yapıldığını, sahte içkilerin gece yarısından sonra araçlara yüklenerek, piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Hemen harekete geçen ekipler, iş yerine baskın düzenledi.Baskında, 6 ton 525 litre etil ve metil alkol ile 10 fiber tank, 15 bin boş cam şişe, 700 etiket, 8 bin şişe kapağı, 1 hortum, 1 damıtma kazanı, 1 dalgıç pompa ve 2 vantilatör ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı kameraya yansıdı. Ele geçirilen sahte içki ve malzemeler, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

PENDİK'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU; 6 TON 525 LİTRE ETİL VE METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
PENDİK'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU; 6 TON 525 LİTRE ETİL VE METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
PENDİK'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU; 6 TON 525 LİTRE ETİL VE METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
PENDİK'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU; 6 TON 525 LİTRE ETİL VE METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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PENDİK'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU; 6 TON 525 LİTRE ETİL VE METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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