Pendik'te ruhsatsız tabanca taşıyan şahıslar polisin takibiyle yakalandı
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Pendik'te ruhsatsız tabanca taşıyan şahıslar polisin takibiyle yakalandı

Pendik'te polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptıklarından şüphelendikleri iki şahsın bindiği taksiyi takibe aldı.

Pendik'te ruhsatsız tabanca taşıyan şahıslar polisin takibiyle yakalandı
04.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:15

Pendik'te polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptıklarından şüphelendikleri iki şahsın bindiği taksiyi takibe aldı. Polisin, taksinin önünü keserek yakaladığı şahısların üzerinden 5 adet ruhsatsız tabanca çıktı.

Pendik Sapanbağları Mahallesi'nde bulunan bir adreste narkotik madde satışı yapıldığı bilgisi edinen polis harekete geçti. Mobil Park Timleri, yaptıkları incelemede evin ön kısmında insanların yoğunluk oluşturduğunu ve çevreyi kontrol ederek eve girip çıktıklarını belirledi. İkametten çıkan iki şahsın ellerinde bir poşet ile ticari bir taksiye binmesi üzerine polis ekipleri taksiyi takibe aldı. Süreyya Paşa Caddesi üzerinde önü kesilerek durdurulan araçta bulunan Yunus Emre G. (24) ve Göktürk V. (25) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların taşıdığı poşette 5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, 15 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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