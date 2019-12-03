Pendik'te rögarda mermi bulundu
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Pendik'te rögarda mermi bulundu

Pendik'te bir sokaktaki rögarda yaklaşık 50 mermi bulundu.

03.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:14
Pendik'te rögarda mermi bulundu

'te bir sokaktaki rögarda yaklaşık 50 mermi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ekipleri, Velibaba Mahallesi Çalışkan Sokak'ta ilaçlama sırasında, bir rögarda mermi bulunduğunu görünce durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, çeşitli çaplardaki yaklaşık 50 mermiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Mermiler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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