PENDİK'TE REZİDANSIN OTOPARKINDA YANGIN (1)

Pendik Yenişehir Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde bulunan lüks bir rezidansın otoparkında yangın çıktı.

Pendik Yenişehir Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde bulunan lüks bir rezidansın otoparkında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye sevk edildi. Rezidansta bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye ediliyor.

Görüntü dökümü:

-------------------Olay yeri-Vatandaşların tahliye edilmesi

-İtfaiye ekipleri

- İstanbul

Kaynak: DHA