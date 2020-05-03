PENDİK'TE REZİDANSIN OTOPARKINDA YANGIN (1)
03.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:19
Pendik Yenişehir Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde bulunan lüks bir rezidansın otoparkında yangın çıktı.
Pendik Yenişehir Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde bulunan lüks bir rezidansın otoparkında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye sevk edildi. Rezidansta bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye ediliyor.
Görüntü dökümü:-------------------Olay yeri-Vatandaşların tahliye edilmesi
-İtfaiye ekipleri
- İstanbul
Kaynak: DHA