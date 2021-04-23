Pendik'te rengarenk balonlar, primer immün yetmezliğe farkındalık oluşturmak için uçtu

Primer İmmün yetmezliği haftası Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kutlandı.

Primer İmmün yetmezliği haftası Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kutlandı. Kutlamada birbirinden renkli balonlar primer immün yetmezliğe farkındalık için göklere uçtu.

Primer immün yetmezlik (PIY) hastalıkları; bağışıklık sisteminin işlevindeki bozukluklar nedeniyle sık veya ağır enfeksiyon geçirmeye ya da sık ya da uzun süreli hastanede kalmaya sebep olmaktadır. Yaklaşık 400 farklı çeşidi olan hastalık için farkındalık oluşturmak adına tüm dünyada 22-29 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenmekte. Bu sene de primer immün yetmezlik haftası Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kutlandı. Kutlamaya Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalında görevli doktorlar katıldı. Başhekim Prof. Dr. İsmail Cinel, Prof. Dr. Ahmet Özen, Prof. Dr. Safa Barış ve Prof. Dr Elif Karakoç Aydıner'in katıldığı Primier İmmün haftası etkinliğinde doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlar göklere renkli balonlar uçurdu.

"Balonları göğe uçurarak hastaları özgürlüklerine kavuşturuyoruz"

Çocuk alerji immüloji uzmanı Prof. Dr. Elif Karakkoç Aydıner, "Primer immün yetmezlik aslında şikayetler her yaşta başlayabilir ama sıklıkla çocukluk çağında ve kalıtsal diye ifade ettiğimiz sık hastalanma, sık enfeksiyon geçirme, ağır enfeksiyon geçirme, bazı komplikasyonlar dediğimiz kalıcı hasarlarla enfeksiyon geçirme şeklinde kliniğe başvurabilen, ama enfeksiyonun dışında da pek çok hastalık tipini içinde barındıran bir hastalıklar bütünüdür. Balon yaklaşık sekiz yılı aşkın süredir. 22-29 Nisan Primer immün yetmezlik haftasının vazgeçilmez etkinliği. Geçen sene pandemide fiziken bunu yapamadık. Bu seneki etkinlikte de her bir balon tanı ve tedavi şansına ulaşmış bir hastayı temsil ediyor ve biz onları göğe uçurarak özgürlüklerine kavuşturuyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı