Pendik'te raylara atlayan kişi trenin altında kalarak öldü
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Pendik'te raylara atlayan kişi trenin altında kalarak öldü

PENDİK Marmaray Durağı'nda raylara atladığı ileri sürülen kişi, trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Pendik'te raylara atlayan kişi trenin altında kalarak öldü
04.08.2020 19:10 | Son Güncelleme: 04.08.2020 20:06
PENDİK Marmaray Durağı'nda raylara atladığı ileri sürülen kişi, trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Pendik Marmaray Durağı'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halkalı-Gebze seferini yapan tren Marmaray Pendik Durağı'na yanaştığı sırada, durakta bulunan bir kişi raylara atladı. Trenin altına aldığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak durakta incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından tren altından çıkarılan kimliği belirsiz kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstasyon önünde simit satan Ömer Baydili "Bir şahıs raylara atlamış. Kalabalık oraya toplandı. Ambulans ekipleri geldi polisle beraber iki ambulans görevlisi içerdeydi. İtfaiye ekipleri geldi. Tam olayı bilmiyorum ama dışardan gözlemlediğim kadarıyla böyle" dedi. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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