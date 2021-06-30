Pendik'te polisin panelvan minibüsü kovalama anları nefes kesti
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Pendik'te polisin panelvan minibüsü kovalama anları nefes kesti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te polisin panelvan minibüsü kovalama anları nefes kesti Pendik'te uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, panelvan tipi minibüs ile sokak aralarında kaçarak ortalığı birbirine kattı.

Pendik'te polisin panelvan minibüsü kovalama anları nefes kesti

İSTANBUL - Pendik'te uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, panelvan tipi minibüs ile sokak aralarında kaçarak ortalığı birbirine kattı. Polisin sokaklarda panelvan minibüsü kovalamacası adeta nefes kesti. Kaçarken park halindeki otomobillere de çarpan şahıs kıskıvrak yakalanırken kovalamaca anları kameraya yansıdı.

Olay Pendik Çamçeşme Mahallesinde geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre aracında uyuşturucu madde bulunduran panelvan tipi minibüsün yabancı uyruklu sürücüsü, polisin peşine takılmasıyla hızla kaçmaya başladı. Polisin, kaçan şahsın peşine takılmasıyla sokaklarda yaşanan kovalamaca nefes kesti. Mahalledeki ara sokaklarda minibüsle kaçarak ortalığı birbirine katan şahıs yol kenarında park halinde olan otomobillere de çarptı. Kovalamaca esnasında silah seslerinin de duyulduğu öne sürüldü. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te polisin panelvan minibüsü kovalama anları nefes kesti
Pendik'te polisin panelvan minibüsü kovalama anları nefes kesti
Pendik'te polisin panelvan minibüsü kovalama anları nefes kesti
Pendik'te polisin panelvan minibüsü kovalama anları nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan

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