Pendik'te plastik geri dönüşüm tesisinde yangın
Haberler » Güncel » Pendik'te plastik geri dönüşüm tesisinde yangın - Haber

Pendik'te plastik geri dönüşüm tesisinde yangın

PENDİK'te plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

10.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:59
Pendik'te plastik geri dönüşüm tesisinde yangın

'te geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. 

Ramazanoğlu Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerinde bulunan bir plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar ve polise verdi. Olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. Plastik malzemelerin yandığı öğrenilen yangın kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın da yayıldığı görüldü. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ederken, polis yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler