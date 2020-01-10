PENDİK'TE PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN
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PENDİK'TE PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

Pendik'te plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

10.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:54
PENDİK'TE PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

Pendik'te geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerinde bulunan bir plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar ve polise verdi. Olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. Plastik malzemelerin yandığı öğrenilen yangın kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın da yayıldığı görüldü. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ederken, polis yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Görüntü dökümü: ---------------Alev alev yanan iş yeri-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
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