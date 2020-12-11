Son dakika: Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Apartman sakini şaşkınlığını gizleyemedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Apartman sakini şaşkınlığını gizleyemedi

11.12.2020 09:46 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:03
Son dakika: Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Apartman sakini şaşkınlığını gizleyemedi

Son dakika haberleri: Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada.

Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Apartman sakini şaşkınlığını gizleyemedi

Apartmandaki bir daireden aldıkları eşyalar ile dışarı çıkan hırsızlar apartman giriş kapısında hane sakini ile karşılaştı

İSTANBUL - Pendik'te güpegündüz bir eve giren hırsızlar apartmandan çıkarken güvenlik kameralarına yakalandı. Evden çaldıkları eşyalar ile kayıplara karışan hırsızların rahat tavırları görenleri şaşkına çevirdi.

Hırsızlık olayı geçtiğimiz gün Pendik Bahçelievler Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. 3 kişilik bir grup hırsız gündüz saatlerinde bir eve girdi. Apartmandaki bir daireden aldıkları eşyalar ile dışarı çıkan hırsızlar apartman giriş kapısında, apartmanda yaşayan bir kadınla karşılaştı. Kadını gören hırsızlar ellerindeki eşyalarla hızla arabaya koştu. Hırsızlarla karşılaşan kadın ne olduğunu anlayamadan araca binen hırsızlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Bahçe kapısına kadar hırsızları takip eden apartman sakini kadın olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Apartmandan eşyaları çalan hırsızlar dışarı çıkıyor, dışarı çıkan hırsızlar apart giriş kapısında apartman sakini kadınla karşılaşıyor, kadını gören hırsızlar koşarak araca bindikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşıyor, hırsızları takip eden kadın şaşkınlığını gizleyemiyor.

Son dakika: Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Apartman sakini şaşkınlığını gizleyemedi
Son dakika: Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Apartman sakini şaşkınlığını gizleyemedi
Son dakika: Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Apartman sakini şaşkınlığını gizleyemedi
Son dakika: Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Apartman sakini şaşkınlığını gizleyemedi
Son dakika: Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Apartman sakini şaşkınlığını gizleyemedi
Son dakika: Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Apartman sakini şaşkınlığını gizleyemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri! Hırsızın 'pes' dedirten rahatlığı kamerada...Girdiği dükkandan hem para, hem de iç çamaşırı çaldı
Son dakika haberleri! Hırsızın 'pes' dedirten rahatlığı kamerada...Girdiği dükkandan hem para, hem de iç çamaşırı çaldı
Kısıtlamada uyuşturucuyla yakalanan şüpheliden pes dedirten sözler: Yasaklar ne için var, çiğnenmek için
Kısıtlamada uyuşturucuyla yakalanan şüpheliden pes dedirten sözler: Yasaklar ne için var, çiğnenmek için
Son dakika: 45 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika: 45 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Okan Buruk Pierre Webo Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Apartman sakini şaşkınlığını gizleyemedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 10:03:15. #1.15#
title