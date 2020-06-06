Pendik'te pazarcılar arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı Pendik'te pazarcı esnafı arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Pendik'te pazarcı esnafı arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pendik sahilindeki semt pazarında, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA