PENDİK'TE PATENLİ GENÇLERDEN TEHLİKELİ HAREKETLER
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PENDİK'TE PATENLİ GENÇLERDEN TEHLİKELİ HAREKETLER

Pendik'te patenli gençlerin seyir halindeki otomobil ve özel halk otobüsüne tutunarak gittikleri anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

05.09.2020 10:59 | Son Güncelleme: 05.09.2020 11:07

Pendik'te patenli gençlerin seyir halindeki otomobil ve özel halk otobüsüne tutunarak gittikleri anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pendik Yenişehir'de çekilen görüntülerde patenli 3 genç, caddenin başında bekliyor. Sonrasında ise gelen otomobillere tututanarak bir süre gidiyor. Görüntülerin devamında aynı gençlerin hareket halinde olan bir özel halk otobüsüne tutunarak gittikleri görülüyor. Aynı bölgede çekilen başka bir görüntüde ise aynı gençlerden birisi, ana caddede trafiğin tersi istikametine paten kaydığı görülüyor.

PENDİK'TE PATENLİ GENÇLERDEN TEHLİKELİ HAREKETLER

Kaynak: DHA

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