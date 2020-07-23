Pendik'te Park halindeki aracı kurşunlandılar
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Pendik'te Park halindeki aracı kurşunlandılar

Pendik'te Park halindeki aracı kurşunlandılar Pendik'te evin önündeki park halinde bulunan araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

23.07.2020 04:12 | Son Güncelleme: 23.07.2020 04:17

Pendik'te Park halindeki aracı kurşunlandılar

İSTANBUL - Pendik'te evin önündeki park halinde bulunan araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

Olay, Pendik'te Sapan Bağları Mahallesinde Adil Sokak'ta saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mesut Torun evinde otururken kurşun seslerine dışarı çıktı. 34 GJJ 05 plakalı aracına baktığında aracın ön kısmında, yakıt deposunda 5 adet kurşun izi ve yerde Av Tüfek mermisi kovanları gördü. Mesut Torun durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Polis ekipleri geldi. Polis ekipleri aracın etrafına şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Aracın yakıt deposuna kurşun isabet etmesi üzerine her ihtimal göz önünde bulundurularak İtfaiye ekipleri hazır bekletildi. Olay yeri ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı.

Aracı kurşunlanan Mesut Torun, " Evde oturuyordum, kurşun seslerine dışarı çıktım. Aracıma baktığımda 5 tane kurşun izi gördüm. Araçta bizde olabilirdik. Canımıza kast edebilirlerdi. Emniyet güçleri gerekli çalışmayı yapıyorlar" diye konuştu.

Öte yandan kurşunlanmada ölen yada yaralanan olmazken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Pendik'te Park halindeki aracı kurşunlandılar

Kaynak: İHA

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