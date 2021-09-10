Pendik'te otomobillerin dört yol ağzında çarpıştığı anlar kamerada

Pendik'te seyir halinde olan iki otomobil dört yol ağzında karşı karşıya gelerek çarpıştı.

Pendik'te seyir halinde olan iki otomobil dört yol ağzında karşı karşıya gelerek çarpıştı. Kazada sürücülerden birisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otomobillerin çarpıştığı ve ardından yaralının ambulansa alındığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaza, Pendik Kurtköy'de 7 Eylül günü öğle saatlerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Fiat marka 34 JK 8599 plakalı otomobil, dört yol ağzında karşı karşıya geldiği Citroen marka 34 TN 1107 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil de park halindeki bir otomobile çarptı. Otomobilin sol ön kapı kısmından çarptığı aracın sürücüsü yaralandı. Kazaya karışan araçta bulunan bir adam ile çocuk, araçtan çıkıp yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle toplamda 3 otomobilde maddi hasar meydana gelirken, mahalleli aynı noktada benzer kazaların sürekli yaşandığını dile getirdi.

Dört yol ağzında karşı karşıya gelen otomobillerin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yol kesişiminde karşı karşıya gelen iki araç çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç park halindeki başka bir araca çarpıyor. Kazaya karışan araçtaki adam ile çocuk araçtan inerek yaralıya yardı etmeye çalışıyor.

(Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı