Pendik'te otomobille çarpışan motosikletteki kurye yaralandı - Haberler
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Pendik'te otomobille çarpışan motosikletteki kurye yaralandı

AA - Güncel
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İstanbul'un Pendik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Reyhan Caddesi'nde kurye Sinan Karagöz'ün kullandığı motosiklet, aynı yönde seyreden otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan kurye, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sırasında yanan motosiklet ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Pendik'te otomobille çarpışan motosikletteki kurye yaralandı

Pendik'te otomobille çarpışan motosikletteki kurye yaralandı

AA - Güncel

Motosiklet, Yenişehir, İstanbul, Pendik, Güncel, Haber

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