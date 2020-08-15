PENDİK'TE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN KAMYON TAKLA ATTI 1 AĞIR 5 YARALI
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PENDİK'TE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN KAMYON TAKLA ATTI 1 AĞIR 5 YARALI

PENDİK'TE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN KAMYON TAKLA ATTI 1? AĞIR 5 YARALI PENDİK'te sebze yüklü kamyon otomobille çarpıştı.

PENDİK'TE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN KAMYON TAKLA ATTI 1 AĞIR 5 YARALI
15.08.2020 06:54 | Son Güncelleme: 15.08.2020 07:24

PENDİK'TE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN KAMYON TAKLA ATTI 1? AĞIR 5 YARALI
PENDİK'te sebze yüklü kamyon otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon takla atıp ters dönerken, otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada kamyondaki 2 kişi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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