PENDİK'TE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN KAMYON TAKLA ATTI 1 AĞIR 5 YARALI
PENDİK'TE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN KAMYON TAKLA ATTI 1? AĞIR 5 YARALI PENDİK'te sebze yüklü kamyon otomobille çarpıştı.
15.08.2020 06:54 | Son Güncelleme: 15.08.2020 07:24
PENDİK'TE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN KAMYON TAKLA ATTI 1? AĞIR 5 YARALI
PENDİK'te sebze yüklü kamyon otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon takla atıp ters dönerken, otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada kamyondaki 2 kişi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA