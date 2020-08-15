PENDİK'TE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN KAMYON TAKLA ATTI: 1' AĞIR 5 YARALI
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PENDİK'TE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN KAMYON TAKLA ATTI: 1' AĞIR 5 YARALI

PENDİK'te sebze yüklü kamyon otomobille çarpıştı.

PENDİK'TE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN KAMYON TAKLA ATTI: 1' AĞIR 5 YARALI
15.08.2020 06:51 | Son Güncelleme: 15.08.2020 06:55

PENDİK'te sebze yüklü kamyon otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon takla atıp ters dönerken, otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada kamyondaki 2 kişi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Pendik'te D100 Karayolu Kaynarca mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Özgür A.'nın kullandığı 34 VG 3084 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle Beşir K.'nın kullandığı sebze yüklü 34 YYS 84 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon, yolda takla atarak ters döndü. Otomobil ise kamyona vurduktan sonra yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada Kamyondaki 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Takla atan kamyondaki sebzeler ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelene kadar, kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve sürücüler yardıma koştu. Kamyonda bulunan ve yaralanan 2 kişi vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Hurdaya dönen otomobildeki yaralı 3 kişi ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ 211 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada 2 araçtaki toplam 5 kişi yaralanırken otomobilden çıkarılan ve ismi öğrenilemeyen bir kadının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, kazayı hafif yaralı olarak atlatan her iki sürücüye de alkol testi yaptı. Yapılan test sonucu otomobil sürücüsü Özgür A. 211 promil alkollü çıktı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazada otomobilde sıkışarak ağır yaralanan kadının yakınları, haber verilmesi üzerine olay yerine koştu. Durumu öğrenen yaralının yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralı yakınları, güçlükle sakinleştirilerek hastaneye gönderildi.

BEKÇİ, TÜRK BAYRAĞINI YERDEN KALDIRDIPolis ekipleri kazanın yaşandığı noktada inceleme yaptığı sırada bir bekçinin yerde gördüğü Türk bayrağını yerden alarak temizledikten sonra katlayıp cebine koyduğu anlar dikkat çekti.

Kaza nedeniyle D100 Karayolu'nun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekicilerle yoldan kaldırılması sonrası ulaşım normale döndü.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

"TAKSİ ÇOK SÜRATLİYDİ"Kazayı görerek yardıma koşan Adem Öztürk, "Taksi çok süratliydi, kamyona vurduğunda kamyon devrildi. Olayı ben böyle gördüm. Baya büyük bir gürültü oldu. İlk geldiğimizde arka koltuktaki vatandaşı biz çıkardık. Öndekini ellemeyelim dedik ama koltuğu çektikten sonra şoförü de çıkardık. Bayanı sonradan gördük" şeklinde konuştu.

"Araba zikzak yapıyordu"

Bir diğer görgü tanığı Volkan Turhan ise, "Şoför alkollüydü. Araba zikzak yapıyordu. Ondan sonra ambulans geldi götürdü yaralıları. Yanında bir kadın oturuyordu, arka koltukta da başka biri. Bayan ağır yaralıydı. Şoförde bir şey yoktu, ayakta tedavi gördü" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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