Pendik'te otomobili yanan sürücü ağır yaralandı

08.01.2020 05:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 05:46

Pendik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangında, sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Caddesi'nde seyir halindeki Adem Polat (60) idaresindeki 42 KJ 802 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince, otomobildeki yangın söndürülürken ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA