Pendik'te otomobil önce motosiklete ardından yayalara çarptı: 5 yaralı

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü önce bisiklete sonra motosiklete ardından yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada toplamda 5 kişi yaralandı.

Kaza, 22.00 sıralarında Pendik Sapan Bağları Mahallesi Adil Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde hızla ilerleyen Muhammet Yusuf Ç.'nin kullandığı 41 AAF 693 plakalı otomobil önce bir bisiklete çarptı. Ardından ise Zafer T.'nin kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Otomobil savrularak yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı. Kazadan sonra ortalık savaş alalına döndü. Kazaya karışan otomobilin parçaları çevreye yayılırken sokak üzerinde bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Kazanın gece saatlerinde olması olası bir faciayı önledi. Kazada yaralanan 5 kişi ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra çevre hastanelere sevk edildi.

5 yaralı hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otomobil, motosiklet ve bisiklet kullanılmaz hale geldi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.