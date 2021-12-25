PENDİK'TE OTOMOBİL FARI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - ? PENDİK'te 4 otomobilin farlarını çalan 3 şüpheliden biri yakalandı.

Pendik, Esenyalı ve Çamçeşme Mahallerinde geçen çarşamba 4 otomobilin farları çalındı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, far hırsızlığı yapan üç kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri araçların üzerinde yaptıkları incelemelerin ardından E.Z.?nin parmak izine rastladı. Polis ekipleri E.Z.?in adresini belirleyerek evine operasyon düzenlendi. Mahkemeye sevk edilen E.Z. tutuklandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerin çaldıkları farları kendi araçlarının bagajına yükledikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.