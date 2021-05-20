Pendik'te otomobil çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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Pendik'te otomobil çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Pendik'te otomobil çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Pendik'te bir evin önünden otomobil çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Pendik'te bir evin önünden otomobil çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs'ta Pendik'te bir evin önünden otomobil çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 17 Mayıs'ta şüphelilerden Ü.G.'yi ve yaşı küçük şüpheli Y.B.'yi yakaladı.

Şüphelilerin çaldıkları otomobil, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin aynı gün meydana gelen "otodan hırsızlık" ve "açıktan hırsızlık" olaylarının da faili olduğu belirlendi.

Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelilerin otomobili bir süre ittirerek olay yerinden götürdükleri görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.G. tutuklanırken, yaşı küçük şüpheli Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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