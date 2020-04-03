PENDİK'TE OTOMOBİL AĞACA SAPLANDI Pendik sahilde hızlı gittiği öğrenilen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bulvarda bulunan refüje çıktı.

Pendik sahilde hızlı gittiği öğrenilen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bulvarda bulunan refüje çıktı. Önüne çıkan birinci ağacı deviren otomobil ikinci ağaca saplandı.

Olay, Pendik'te Sahil Bulvarı Kadıköy istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hızlı bir şekilde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sahil bulvarındaki refüje çıkan otomobil, bulvarda bulunan bir ağacı devirip ikinci ağaca saplandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı ikiye ayrıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan üç kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, sürücü Emre K. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın etkisiyle sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Çekici yardımıyla kaldırılan otomobilin ardından trafik normale döndü.

Kaynak: DHA