Pendik'te otobüs durağını teğet geçip üst geçide çarpan otomobil kamerada

Pendik E-5 karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağını teğet geçip üst geçidin merdivenlerine çarptı. O sırada durakta kimsenin olmaması faciayı önlerken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, E-5 karayolu Pendik mevkiinde meydana geldi. Yolda ilerleyen Renault marka otomobil, sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan saparak kaldırıma çıktı. Kaldırımda süratle ilerleyen otomobil, otobüs durağını teğet geçip üst geçidin merdivenlerine çarparak durabildi. Kaza yapan aracın sürücüsü başını çarparak yaralanırken, kazaya tanık olanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Otobüs durağında o sırada kimsenin olmaması ise olası faciayı önlemiş oldu.

Kazaya tanık olan Yılmaz Durmuş, "Arabanın vurma şiddetiyle yola geldik baktık. Araba vurmuş, durağa yanaşmış. Allah'tan durakta kimse yoktu. Eğer birileri olsaydı ortalık kan revan olurdu. Şoför kafasını vurmuş, ambulans aldı götürdü. Oradan hızlı gelip sağa mı kırdı orasını bilmiyoruz artık" dedi.

Öte yandan otomobilin otobüs durağını teğet geçip üst geçit merdivenlerine hızla çarptığı anlar ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL