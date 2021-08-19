Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve helikopter desteğiyle söndürüldü.

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve helikopter desteğiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kurnaköy'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekippleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, 1 dönümlük alan zarar gördü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede polis ekipleri, şerit çekerek vatandaşların yaklaşmasına izin vermiyor.

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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