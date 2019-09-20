Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi kamerada
Pendik'te dün çıkan orman yangınıyla ilgili çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği şüpheli gözaltına alındı.
20.09.2019 11:36
Pendik'te dün çıkan orman yangınıyla ilgili çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği şüpheli gözaltına alındı.
Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çevredekiler tarafından yangın çıkarırken cep telefonuyla görüntülenen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.
Görüntü dökümü:
-----------------
-Cep telefonu görüntüsündeki şüpheli
-Dün çekilen görüntüler
- İstanbul
Kaynak: DHA