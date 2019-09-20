Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi kamerada

Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi kamerada

Pendik'te dün çıkan orman yangınıyla ilgili çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği şüpheli gözaltına alındı.

20.09.2019 11:36
Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi kamerada

Pendik'te dün çıkan orman yangınıyla ilgili çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği şüpheli gözaltına alındı.
Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çevredekiler tarafından yangın çıkarırken cep telefonuyla görüntülenen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:  
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-Cep telefonu görüntüsündeki şüpheli
-Dün çekilen görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
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