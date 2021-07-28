Pendik'te öldürülen minibüs şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pendik'te öldürülen minibüs şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te öldürülen minibüs şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi Pendik'te öldürülen minibüs şoförü Servet Karaaslan'ın katil zanlısı Sakarya'da yakalandı.

Pendik'te öldürülen minibüs şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Pendik'te öldürülen minibüs şoförü Servet Karaaslan'ın katil zanlısı Sakarya'da yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

17 Temmuz Cumartesi günü Pendik Yenişehir Mahallesi Reyhan Sokak'ta meydana gelen olayda minibüs şoförü Servet Karaaslan, aracının önünü kesen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayda minibüsteki yolculardan Barış D. de hafif şekilde yaralanmıştı. Şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Polisin çalışmaları sonucu, olayı gerçekleştiren kişinin Hakan Y. olduğu ve şahsın Sakarya'ya akrabalarının yanına kaçtığı tespit edildi. Önceki gün şüphelinin kaldığı adrese Özel Harekat Polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonla Hakan Y. kıskıvrak yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyette sorguya alınan zanlının susma hakkını kullanarak kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktığı öğrenildi. Şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Pendik'te öldürülen minibüs şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Pendik'te öldürülen minibüs şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Pendik'te öldürülen minibüs şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Pendik'te öldürülen minibüs şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Pendik'te öldürülen minibüs şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker

Tarla yolunda kahreden kaza! Ağabeyinin kullandığı kepçenin altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü
Tarla yolunda kahreden kaza! Ağabeyinin kullandığı kepçenin altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü
14 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi
14 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Destici Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Derya Uluğ Seda Sayan İrem Derici
Spor Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Roger Schmidt Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pendik'te öldürülen minibüs şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 15:09:22. #1.16#

title