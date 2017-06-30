Pendik'te Nefes Kesen Narkotik Operasyonu

Pendik'te nefes kesen hava destekli narkotik operasyonu



İSTANBUL - İstanbul Polisi, Pendik'te hava destekli ve narkotik köpeklerinin kullanıldığı bir operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu ile mücadele amaçlı, Pendik genelinde parklar, metruk binalar ve sokak araları dahil olmak üzere ilçe genelinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Gerçekleşen operasyonda şahıslar üzerinde üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Operasyonda hassas burunlu narkotik köpekleri kullanıldı. Hava destekli operasyonda nefes kesen anlar ise görüntülere yansıdı