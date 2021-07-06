Son dakika haberleri | PENDİK'TE MOTOSİKLETİYLE KAMYONUN ALTINA GİRDİ: O ANLAR KAMERADA
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Son dakika haberleri | PENDİK'TE MOTOSİKLETİYLE KAMYONUN ALTINA GİRDİ: O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... PENDİK'te bir motosiklet sürücüsü yolda aniden sola dönen çöp kamyonunun altına girdi.

PENDİK'te bir motosiklet sürücüsü yolda aniden sola dönen çöp kamyonunun altına girdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Motosikletin arkasında yolculuk yapan bir kadın da ağıtr bir şekilde yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan Engin Efil'in kullandığı motosiklet, yol üzerinde aniden dönen E.B'nin kullandığı çöp kamyonun altına girdi. Kaza sırasında motosiklet sürücüsü Engin Efil ve yanında bulunan eşi Semra Efil ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, çöp kamyonunun sürücüsü E.B, gözaltına alındı. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Engin Efil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Engin Efil'in kullandığı motosikletin aniden dönüş yapan çöp kamyonunun altına girdiği görülüyor.

Kazanın görgü şahitlerinden Sinan Girişan, 'Motosikletin çöp arabasına girdiğini gördük. Daha sonra yardıma koştuk. Sağlık ekipleri ve polis geldi. Daha sonra hastaneye kaldırıldılar" dedi.

Son dakika haberleri | PENDİK'TE MOTOSİKLETİYLE KAMYONUN ALTINA GİRDİ: O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | PENDİK'TE MOTOSİKLETİYLE KAMYONUN ALTINA GİRDİ: O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | PENDİK'TE MOTOSİKLETİYLE KAMYONUN ALTINA GİRDİ: O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | PENDİK'TE MOTOSİKLETİYLE KAMYONUN ALTINA GİRDİ: O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | PENDİK'TE MOTOSİKLETİYLE KAMYONUN ALTINA GİRDİ: O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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