PENDİK'TE MOTOSİKLET ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA Haber: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Pendik'te, park halindeki motosikletin 2 kişi tarafından çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdıOlay, 23 Temmuz günü Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi.

Haber: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Pendik'te, park halindeki motosikletin 2 kişi tarafından çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdıOlay, 23 Temmuz günü Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda, yüzlerinde tıbbi maske olan 2 kişi, motosikletin önünde bir süre bekleyerek sağ solu gözledi. Bir süre sonra biri etrafı gözetlerken diğeri ise park halindeki motosiklete yöneldi. Kısa sürede çalıştırdıkları motosiklete binen 2 kişi, olay yerinden uzaklaştı. Motosikletin sahibinin şikayeti üzerine polis şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Kaynak: DHA