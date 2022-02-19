PENDİK'TE MOTOKURYE İLE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN KAVGASI KAMERADA - Haberler
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PENDİK'TE MOTOKURYE İLE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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PENDİK'te iddiaya göre bir motokurye trafikte kendisini otomobiliyle sıkıştıran sürücüye saldırdı.

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - PENDİK'te iddiaya göre bir motokurye trafikte kendisini otomobiliyle sıkıştıran sürücüye saldırdı. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Pendik Kurtköy Yolu'nda iddiaya göre, bir sürücü kontrolündeki otomobil ile seyir halindeyken, trafikte ilerleyen motokuryeyi sıkıştırdı. Işıklarda motorundan inen kurye, otomobilin sürücüsü ile tartışmaya başladı. Motokurye, daha sonra otomobilinden inen sürücüye tekme ve yumruk atmaya başladı. Kavgayı bir süre sonra olay yerine gelen başka bir motokurye ayırdı. O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

PENDİK'TE MOTOKURYE İLE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN KAVGASI KAMERADA

PENDİK'TE MOTOKURYE İLE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Otomobil, Pendik, Güncel, Haberler

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