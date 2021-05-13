PENDİK'TE METRO İNŞAATINDAKİ PATLAMA; O ANLAR KAMERADA
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PENDİK'TE METRO İNŞAATINDAKİ PATLAMA; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bina önünde oturan kadın korkuyla böyle kaçtı.

Bina önünde oturan kadın korkuyla böyle kaçtı.

Ali Kerem BENGİ/ PENDİK'te yapımına devam edilen Kaynarca-Pendik Tuzla metrosu, Kaynarca İstasyonu inşaatında patlayıcılardan artan kısmın kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüller patladı. Patlama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde yapımına devam edilen Kaynarca-Pendik Tuzla metrosu, Kaynarca İstasyonu inşaatında akşam 19.30 sıralarında patlayıcılardan artan kısmın kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüller patladı. Geniş bir alanda sesi duyulan patlama nedeniyle çevre sakinleri büyük korku yaşadı. Olay nedeniyle birçok işyeri ile evin camları kırıldı, cadde üzerindeki bazı otomobillerde hasar oluştu. İnşaatın yakınında bulunan özel bir hastane binası da hasar gördü. Olayda şantiyede çalışan bir işçinin hafif şekilde yaralandı. Olay yeri dışında bulunan bir kişinin ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

PATLAMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan patlama anı inşaat alanının karşısında bulunan binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şiddetli patlamayla işyerinin camları kırılıyor. Binanın önünde oturan kadın ise, patlamanın ardından koşarak, kaçıyor. Patlama sırasında yoldan geçen otomobil sürücüsü de paniğe kapılarak, yavaşlıyor.

PANİKLE PENCEREDEN KAÇTI

Bir diğer güvenlik kamerası görüntülerinde ise patlama anı ve sonrasında yaşanan panik anları bir otomobil ve güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil kamerasına yansıyan görüntüde, patlama sonrası ortaya çıkan toz bulutu ve yolun karşısındaki binanın kırılan camlarının dökülmesi yer aldı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise patlamanın ardından kapı sallanırken, işyerinde bekleyen müşteriler panikle pencerelerden kaçıyor.

PENDİK'TE METRO İNŞAATINDAKİ PATLAMA; O ANLAR KAMERADA
PENDİK'TE METRO İNŞAATINDAKİ PATLAMA; O ANLAR KAMERADA
PENDİK'TE METRO İNŞAATINDAKİ PATLAMA; O ANLAR KAMERADA
PENDİK'TE METRO İNŞAATINDAKİ PATLAMA; O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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